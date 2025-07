Fête du village Abreschviller

Fête du village Abreschviller samedi 2 août 2025.

Fête du village

Salle des fêtes rue général Jordy Abreschviller Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-02 18:00:00

fin : 2025-08-02 23:59:00

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-03

L’amicale des sapeurs pompiers d’Abreschviller vous invite à son grand bal populaire animé par l’orchestre Dancing. Venez déguster les délicieuses pizza-flamms de Chez Maitre Pierre. Buvette le samedi soir et dimanche après-midi. Ne manquez pas les traditionnels aubades dans les rues du village le dimanche en fin de matinée. Amusez vous à la fête foraine le dimanche après-midi !Tout public

0 .

Salle des fêtes rue général Jordy Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 76 21 antoine.maire@sdis57.fr

English :

The Abreschviller firefighters’ association invites you to its popular ball, with entertainment by the Dancing orchestra. Come and enjoy delicious pizza-flamms from Chez Maitre Pierre. Refreshment bar on Saturday evening and Sunday afternoon. Don’t miss the traditional aubades in the village streets late Sunday morning. Have fun at the funfair on Sunday afternoon!

German :

Der Freundeskreis der Feuerwehr von Abreschviller lädt Sie zu seinem großen Volksball ein, der von der Band Dancing moderiert wird. Probieren Sie die köstlichen Pizza-Flammen von Chez Maitre Pierre. Getränkestand am Samstagabend und Sonntagnachmittag. Verpassen Sie nicht die traditionellen Aubades durch die Straßen des Dorfes am Sonntag am späten Vormittag. Amüsieren Sie sich auf der Kirmes am Sonntagnachmittag!

Italiano :

L’associazione dei vigili del fuoco di Abreschviller vi invita al suo ballo popolare, con l’intrattenimento dell’orchestra Dancing. Venite a gustare le deliziose pizze-fiamme di Chez Maitre Pierre. Bar per il rinfresco il sabato sera e la domenica pomeriggio. Non perdetevi le tradizionali aubades per le strade del villaggio nella tarda mattinata di domenica. Divertitevi al luna park la domenica pomeriggio!

Espanol :

La asociación de bomberos de Abreschviller te invita a su baile popular, amenizado por la orquesta Dancing. Venga a degustar las deliciosas pizzas-flamenquines de Chez Maitre Pierre. Bar de refrescos el sábado por la noche y el domingo por la tarde. No se pierda las tradicionales aubades por las calles del pueblo el domingo a última hora de la mañana. Diviértase en el parque de atracciones el domingo por la tarde

L’événement Fête du village Abreschviller a été mis à jour le 2025-07-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG