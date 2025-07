Fête du village Altorf

Fête du village Altorf vendredi 1 août 2025.

1 route de Dachstein Altorf Bas-Rhin

Le village s’anime le temps d’un week-end fête foraine, feu d’artifice et marché des artisans

La commune d’Altorf invite petits et grands à partager plusieurs jours de festivités lors de sa traditionnelle fête du village.

Tout au long du week-end et jusqu’en début de semaine suivante, la fête foraine bat son plein avec ses manèges, ses jeux et ses stands pour tous les âges.

Les animations débutent dès le vendredi soir avec un repas à base de burgers préparé par l’AS Altorf au clubhouse.

Le samedi, l’ambiance se poursuit avec l’ouverture de la buvette du club house dès l’après-midi, suivie d’un service de tartes flambées en soirée.

Le dimanche, la célébration de la Saint Cyriaque est suivie d’un déjeuner convivial organisé par le club de pétanque, autour d’un menu composé de grillades, frites, crudités, dessert et café à la salle des fêtes.

Enfin, les festivités se prolongent en semaine avec la fête foraine ouverte les lundi et mercredi en fin d’après-midi et en soirée. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis dans un cadre détendu, au rythme des animations locales et de la bonne humeur. .

1 route de Dachstein Altorf 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 54 accueil@altorf.fr

English :

The village comes alive for a weekend: funfair, fireworks and craft market

German :

Das Dorf erwacht für ein Wochenende zum Leben: Kirmes, Feuerwerk und Kunsthandwerkermarkt

Italiano :

Il villaggio si anima per un weekend: luna park, fuochi d’artificio e mercatino dell’artigianato

Espanol :

El pueblo se anima durante un fin de semana: parque de atracciones, fuegos artificiales y mercado de artesanía

