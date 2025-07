Fête du village Salle multiculturelle Ardillières

Fête du village Salle multiculturelle Ardillières samedi 5 juillet 2025.

Fête du village

Salle multiculturelle 2 rue du Marais Ardillières Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-07-05 19:30:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Venez participer à la traditionnelle fête du village avec son ambiance musicale et son feu d’artifice !

+33 6 46 61 16 34

English :

Come and take part in the traditional village fête, with its musical atmosphere and fireworks!

German :

Nehmen Sie am traditionellen Dorffest mit musikalischer Umrahmung und Feuerwerk teil!

Italiano :

Venite a partecipare ai tradizionali festeggiamenti del villaggio, con musica e fuochi d’artificio!

Espanol :

Venga y participe en las tradicionales fiestas del pueblo, con música y fuegos artificiales

