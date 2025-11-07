Fête du village Salle des fêtes Arras-en-Lavedan

Fête du village Salle des fêtes Arras-en-Lavedan vendredi 7 novembre 2025.

Fête du village

Salle des fêtes ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-07

Organisé par le comité des fêtes d’Arras-en-Lavedan

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux fêtes du village qui se dérouleront ce week-end !

Vendredi soir le 7 novembre À partir de 19h30 Concours de belote venez nombreux partager un moment de convivialité et de bonne humeur !

Samedi le 8 novembre 18h00 Messe du village 19h00 Ouverture des portes pour l’apéritif. Suivi du repas animé par le groupe “Voie sans issue”.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble ces deux belles soirées placées sous le signe de la fête et de la convivialité !

Repas sur réservation par téléphone.

.

Salle des fêtes ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 48 25 36

English :

Organized by the Comité des fêtes d’Arras-en-Lavedan

We are delighted to invite you to take part in our village festivities this weekend!

Friday evening, November 7: From 7.30pm: Belote competition? come one, come all to share a moment of conviviality and good humor!

Saturday, November 8: 6.00pm: Village mass 7.00pm: Doors open for the aperitif. Followed by a meal hosted by the group ?Voie sans issue?

We look forward to seeing you there to celebrate these two evenings of festivity and conviviality!

Reservations required.

German :

Organisiert vom Festkomitee von Arras-en-Lavedan

Wir freuen uns, Sie zu den Dorffesten einladen zu können, die an diesem Wochenende stattfinden!

Freitagabend, 7. November: Ab 19.30 Uhr: Belote-Wettbewerb ? kommen Sie zahlreich, um einen Moment der Geselligkeit und guten Laune zu teilen!

Samstag, den 8. November: 18.00 Uhr: Dorfmesse 19.00 Uhr: Öffnung der Türen für den Aperitif. Danach folgt ein Essen, das von der Gruppe Voie sans issue begleitet wird.

Wir erwarten Sie zahlreich, um diese beiden schönen Abende im Zeichen des Festes und der Geselligkeit gemeinsam zu feiern!

Das Essen muss telefonisch reserviert werden.

Italiano :

Organizzato dal comitato per le feste del villaggio di Arras-en-Lavedan

Siamo lieti di invitarvi a partecipare alle feste del villaggio che si svolgeranno questo fine settimana!

Venerdì sera, 7 novembre: dalle 19.30: gara di belote? venite tutti per condividere un momento di convivialità e di buon umore!

Sabato 8 novembre: ore 18.00: Messa del villaggio ore 19.00: apertura delle porte per l’aperitivo. Seguirà un pranzo a cura del gruppo Voie sans issue.

Vi aspettiamo per celebrare queste due serate di festa e convivialità!

Prenotazione obbligatoria per telefono.

Espanol :

Organizado por el comité de fiestas del pueblo de Arras-en-Lavedan

Nos complace invitarle a participar en las fiestas del pueblo que se celebran este fin de semana

Viernes 7 de noviembre por la tarde: A partir de las 19.30 h: Concurso de belote… ¡vengan todos, vengan todos a compartir un momento de convivencia y buen humor!

Sábado 8 de noviembre: 18.00 h: Misa del pueblo 19.00 h: Apertura de puertas para el aperitivo. A continuación, comida organizada por el grupo Voie sans issue.

Le esperamos para celebrar estas dos veladas de fiesta y convivencia

Es necesario reservar por teléfono.

L’événement Fête du village Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2025-10-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65