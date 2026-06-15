Aspach-le-Bas

Fête du village

6 rue de la Station Aspach-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée animée par Les Barboozes, quatuor acoustique, pour un concentré de nostalgie et de modernisme. Spécialisé dans les reprises de tubes internationaux, le groupe propose des arrangements originaux qui mêlent divers styles musicaux.

Soirée animée par le groupe Les Barboozes, quatuor acoustique, pour un concentré de nostalgie revigorante et de modernisme vintage. Spécialisé dans les reprises de tubes internationaux, le groupe propose des arrangements originaux qui mêlent divers styles musicaux. Possibilité de prendre le repas sur place, sur réservation. .

6 rue de la Station Aspach-le-Bas 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 02 38 81 87 animaspachlebas@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening hosted by Les Barboozes, an acoustic quartet, offering a blend of nostalgia and modernity. Specializing in covers of international hits, the group presents original arrangements that blend various musical styles.

L’événement Fête du village Aspach-le-Bas a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay