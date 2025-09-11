FÊTE DU VILLAGE Auriac-sur-Vendinelle

Venez profiter de la fête du Village à Auriac-sur-Vendinelle qui aura lieu du jeudi 11 septembre jusqu’au lundi 15 septembre !

Programme

Jeudi 11 septembre

21h00 Concours de Belote sous la halle

Vendre 12 septembre

18h00 Bandas Apéro Tapas

21h00 Retraite aux Flambeaux avec la banda « Les Caramagnols ».

21h30 Feu d’Artifice

22h30 Grand orchestre, Alméras Music Live

Samedi 13 septembre

14h30 Concours de Pétanque en doublette, rendez-vous en salle des Fêtes

20h00 Repas « le rotisson » avec salade de gésier en entrée, jambon grillé et pomme de terre grenaille avec une glace en dessert.

Tarif 20€ par adulte et 10€ pour les enfants de 5 à 12 ans.

Réservation 05 61 83 11 12 ou au 06 78 79 46 06

22h00 Disco mobile avec Podium Délire.

Dimanche 14 septembre

11h00 Concert avec un orchestre de l’Union Musicale Lauragaise

12h00 Apéritif offert par la municipalité

13h00 Brunch partagé

14h30 Concours de pétanque en doublette

19h00 Mounjetade au café Rabachou

Tarif 18€ par adulte

Réservation au 06 60 38 60 68 ou au 07 61 19 74 11

20h00 Bal Musette avec Alex Lorenzo sous la halle

Lundi 15 septembre

14h30 Concours de pétanque en doublette à « Le relais du pont vieux »

20h00 Repas de clôture à « le relais du pont vieux ».

Réservation au 05 62 18 55 09

Une fête foraine sera présente tout le week-end pour le bonheur des petits et des grands ! 18 .

Auriac-sur-Vendinelle 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 11 12

English :

Come and enjoy the Auriac-sur-Vendinelle village festival from Thursday, September 11 to Monday, September 15!

German :

Genießen Sie das Dorffest in Auriac-sur-Vendinelle, das von Donnerstag, dem 11. September, bis Montag, dem 15. September, stattfindet!

Italiano :

Venite a godervi la festa del villaggio di Auriac-sur-Vendinelle da giovedì 11 settembre a lunedì 15 settembre!

Espanol :

Venga a disfrutar de la fiesta mayor de Auriac-sur-Vendinelle del jueves 11 de septiembre al lunes 15 de septiembre

