Informations pratiques

Auriac-sur-Vendinelle

FÊTE DU VILLAGE

Auriac-sur-Vendinelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-10

Cinq jours de fête à Auriac-sur-Vendinelle entre musique, spectacle pyrotechnique, traditions, jeux, gastronomie et moments conviviaux à partager en famille.

Jeudi 10 septembre

21h00 Traditionnel loto du foot à la Salle des fêtes

Vendredi 11 septembre

21h00 Retraite aux flambeaux au son d’une banda

21h30 Feu d’artifice avec FC Pyro

22h00 Orchestre variétés Columbia

Samedi 12 septembre

10h30 Jeux de plein air (10€ par enfant de 5 à 12 ans)

15h00 Challenge tracteur tondeuse

20h00 Repas magretade Ô Cantou (Réservation obligatoire 20€ par adulte)

22h00 Disco mobile Subsonic

Dimanche 13 septembre

11h00 Concert de l’Orchestre de l’Union Musicale Lauragaise

12h00 Apéritif offert par la municipalité

13h00 Brunch partagé

14h30 Concours de pétanque

20h00 Bal musette avec Alex Lorenzo

Lundi 14 septembre

14h30 Concours de pétanque

20h00 Repas de clôture

Pendant cinq jours, vous profiterez d’une ambiance festive au cœur d’Auriac-sur-Vendinelle. Entre musique, animations de plein air, feu d’artifice, repas conviviaux, danse et pétanque, chacun trouvera une occasion de partager un moment agréable. Les familles pourront se retrouver autour des jeux et des animations, tandis que les amateurs de traditions de village apprécieront les rendez-vous musicaux et les moments de convivialité. Une fête foraine ainsi que buvettes et restauration accompagneront les festivités tout au long du week-end. .

Auriac-sur-Vendinelle 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 11 12

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English :

Five days of festivities in Auriac-sur-Vendinelle, featuring music, fireworks, traditions, games, fine dining, and fun-filled moments to share with the family.

L’événement FÊTE DU VILLAGE Auriac-sur-Vendinelle a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE