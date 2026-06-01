Avenay

Fête du Village

Allée du Stade Avenay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Fête du Village d’Avenay dimanche 28 juin à 12h

Fête du Village d’Avenay dimanche 28 juin à 12h au stade de foot .

Allée du Stade Avenay 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 56 96

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English : Fête du Village

Avenay Village Festival Sunday 28 June at 12 noon

L’événement Fête du Village Avenay a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme