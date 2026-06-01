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Fête du Village Avenay

Fête du Village Avenay dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Allée du Stade

Ville : 14210 Avenay

Département : Calvados

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Avenay

Fête du Village

Allée du Stade Avenay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Fête du Village d’Avenay dimanche 28 juin à 12h
Fête du Village d’Avenay dimanche 28 juin à 12h au stade de foot   .

Allée du Stade Avenay 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 56 96 

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English : Fête du Village

Avenay Village Festival Sunday 28 June at 12 noon

L’événement Fête du Village Avenay a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme