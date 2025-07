Fête du village Salle des fêtes Ballon

Fête du village Salle des fêtes Ballon samedi 5 juillet 2025.

Fête du village

Salle des fêtes Rue du Stade Ballon Charente-Maritime

Début : 2025-07-05 16:00:00

fin : 2025-07-05 23:00:00

2025-07-05

La Mairie de Ballon et son Comité des fêtes vous invite à venir fêter la fête du village !

De nombreuses activités vous seront proposé ainsi qu’une paëlla royale à partager.

Salle des fêtes Rue du Stade Ballon 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 55 30 31 accueil@mairie-ballon.fr

English :

The Ballon Town Hall and its Comité des fêtes invite you to come and celebrate the village fête!

There will be plenty of activities on offer, as well as a royal paella to share.

German :

Das Rathaus von Ballon und sein Festkomitee laden Sie ein, das Dorffest zu feiern!

Es werden Ihnen zahlreiche Aktivitäten angeboten und eine Paëlla Royale zum Teilen.

Italiano :

Il Municipio di Ballon e il suo Comité des fêtes vi invitano a venire a festeggiare la festa del villaggio!

Ci saranno molte attività e una paella reale da condividere.

Espanol :

El Ayuntamiento de Ballon y su Comité de fiestas le invitan a celebrar la fiesta del pueblo

Habrá muchas actividades y una paella real para compartir.

