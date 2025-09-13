Fête du village Salle des fêtes Bénestroff
Fête du village Salle des fêtes Bénestroff samedi 13 septembre 2025.
Fête du village
Salle des fêtes 51 Grand Rue Bénestroff Moselle
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-09-13
fin : 2025-09-14
2025-09-13
Le village est en fête ce week-end.
Des manèges raviront petits et grands.
Soirée pizza/flamm le samedi et repas le dimanche midi pour ceux qui le souhaitent (sur réservation)Tout public
Salle des fêtes 51 Grand Rue Bénestroff 57670 Moselle Grand Est +33 6 89 44 50 95
English :
The village is celebrating this weekend.
Rides for all ages.
Pizza/flammflamm evening on Saturday and lunch on Sunday for those who wish (reservation required)
German :
Das Dorf feiert an diesem Wochenende.
Karussells werden Groß und Klein begeistern.
Pizza-/Flammenabend am Samstag und Essen am Sonntagmittag für diejenigen, die es wünschen (mit Reservierung)
Italiano :
Il villaggio festeggia questo fine settimana.
Ci sono giostre per tutte le età.
Serata pizza/flammflamm il sabato e pranzo la domenica per chi lo desidera (su prenotazione)
Espanol :
El pueblo está de fiesta este fin de semana.
Hay atracciones para todas las edades.
Tarde de pizza/flambeo el sábado y comida el domingo para los que lo deseen (previa reserva)
L’événement Fête du village Bénestroff a été mis à jour le 2025-08-30 par OT DU PAYS SAULNOIS