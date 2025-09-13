Fête du village Salle des fêtes Bénestroff

Salle des fêtes 51 Grand Rue Bénestroff Moselle

Le village est en fête ce week-end.
Des manèges raviront petits et grands.
Soirée pizza/flamm le samedi et repas le dimanche midi pour ceux qui le souhaitent (sur réservation)Tout public
Salle des fêtes 51 Grand Rue Bénestroff 57670 Moselle Grand Est +33 6 89 44 50 95 

English :

The village is celebrating this weekend.
Rides for all ages.
Pizza/flammflamm evening on Saturday and lunch on Sunday for those who wish (reservation required)

German :

Das Dorf feiert an diesem Wochenende.
Karussells werden Groß und Klein begeistern.
Pizza-/Flammenabend am Samstag und Essen am Sonntagmittag für diejenigen, die es wünschen (mit Reservierung)

Italiano :

Il villaggio festeggia questo fine settimana.
Ci sono giostre per tutte le età.
Serata pizza/flammflamm il sabato e pranzo la domenica per chi lo desidera (su prenotazione)

Espanol :

El pueblo está de fiesta este fin de semana.
Hay atracciones para todas las edades.
Tarde de pizza/flambeo el sábado y comida el domingo para los que lo deseen (previa reserva)

