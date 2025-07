Fête du village de Besse Besse

Fête du village de Besse Besse vendredi 22 août 2025.

Fête du village de Besse

Besse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24

Fête du village à Besse le vendredi 2 août à partir de 19 h marché des producteurs 23 h soirée animée par DJ La nuit

samedi 23 aout sous la halle apportez vos couverts Menu Méchoui ou cochon grillé-frites-Adultes 23 € enfant de 12 ans

dimanche 24 août 11h15 Messe- 14 h30 pétanque

Fête du village à Besse

vendredi 22 août à partir de 19 h marché des producteurs 23 h soirée animée par DJ La nuit

samedi 23 août sous la halle apportez vos couverts Menu apéritif Tourin-salade de gésiers-Méchoui ou cochon grillé-frites-fromage -glace-café Adultes 23 € enfant de 12 ans 12 € Soirée cadeaux animée par l’orchestre Gérard Gouny.

dimanche 24 août 11h15 Messe- 14 h30 pétanque avec jet du but -buvette sur place- pour plus d’infos Eric au 06 74 42 90 85 .

Besse 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 55 22

English : Fête du village de Besse

Fête du village à Besse: Friday August 2 from 7 pm farmers’ market 11 pm party with DJ La nuit

saturday August 23 under the covered market bring your own cutlery Menu: Méchoui or grilled pig French fries Adults 23 ? children 12 years

sunday August 24: 11:15 a.m. Mass 2:30 p.m. pétanque

German : Fête du village de Besse

Dorffest in Besse: Freitag, den 2. August ab 19 Uhr Bauernmarkt 23 Uhr Abendveranstaltung mit DJ La nuit

samstag, 23. August unter der Halle bringen Sie Ihr Besteck Menü: Méchoui oder gegrilltes Schwein-Pommes-Frites-Erwachsene 23 ? Kind von 12 Jahren

sonntag, 24. August: 11.15 Uhr Messe- 14.30 Uhr Boulespiel

Italiano :

Fête du village à Besse: venerdì 2 agosto dalle 19.00 mercato contadino ore 23.00 festa con DJ La nuit

sabato 23 agosto sotto il mercato coperto portare le posate Menu: Mechoui o maialino alla griglia con patatine fritte Adulti 23 ? bambini fino a 12 anni

domenica 24 agosto: ore 11.15 Messa ore 14.30 pétanque

Espanol : Fête du village

Fête du village à Besse: viernes 2 de agosto a partir de las 19h mercado del agricultor 23h fiesta con DJ La nuit

sábado 23 de agosto bajo el mercado cubierto traiga sus cubiertos Menú: Mechoui o cochinillo a la brasa con patatas fritas Adultos 23€ niños menores de 12 años

domingo 24 de agosto: 11h15 misa 14h30 petanca

L’événement Fête du village de Besse Besse a été mis à jour le 2025-07-27 par Périgord Noir Vallée Dordogne