Fête du village rue de la Libération Betting

Informations pratiques

Betting

Fête du village

rue de la Libération centre socioculturel de Betting Betting Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 22:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Fête du village de Betting organisée par la mairie et les associations de la commune. Animations (Hache’Lor, tir à la carabine…), des châteaux gonflables et de la restauration (grillades, café, gâteaux, crêpes).Tout public

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rue de la Libération centre socioculturel de Betting Betting 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 04 40 01

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English :

Betting Village Festival organized by the town hall and local organizations. Activities (Hache’Lor, rifle shooting, etc.), inflatable play structures, and food and drinks (grilled meats, coffee, cakes, crepes).

L’événement Fête du village Betting a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH