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Fête du village rue de la Libération Betting

samedi 22 août 2026 · rue de la Libération · Betting

Fête du village rue de la Libération Betting

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
rue de la Libération
Adresse
centre socioculturel de Betting
Ville
57800 Betting
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Betting

Fête du village

rue de la Libération centre socioculturel de Betting Betting Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 22:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Fête du village de Betting organisée par la mairie et les associations de la commune. Animations (Hache’Lor, tir à la carabine…), des châteaux gonflables et de la restauration (grillades, café, gâteaux, crêpes).Tout public
0  .

rue de la Libération centre socioculturel de Betting Betting 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 04 40 01 

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English :

Betting Village Festival organized by the town hall and local organizations. Activities (Hache’Lor, rifle shooting, etc.), inflatable play structures, and food and drinks (grilled meats, coffee, cakes, crepes).

L’événement Fête du village Betting a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH