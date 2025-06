Fête du Village – Canet-de-Salars 23 août 2025 07:00

Aveyron

Fête du Village Canet-de-Salars Aveyron

Début : Samedi 2025-08-23

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Salle des Fêtes. 9h30 randonnée VTT et pédestre (plus d’infos à venir…). 14h Concours de pétanque en doublette. 20h Apéro Concert avec VOLTAGE, SOIREE avec DJ SYMPHONIX. Restauration rapide en continu. Tombola tout le week-end.

Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

English :

Salle des Fêtes. 9:30 a.m. Mountain biking and hiking (more info to come…). 2pm Doubles pétanque competition. 8pm Apéro Concert with VOLTAGE, EVENING with DJ SYMPHONIX. Continuous fast food. Tombola all weekend.

German :

Festsaal. 9.30 Uhr Mountainbike- und Wandertour (weitere Informationen folgen…). 14 Uhr Boule-Wettbewerb im Doppelpack. 20 Uhr Aperitif-Konzert mit VOLTAGE, ABENDESSEND mit DJ SYMPHONIX. Durchgehend schnelle Verpflegung. Tombola das ganze Wochenende.

Italiano :

Salle des Fêtes. Ore 9.30 Mountain bike ed escursioni a piedi (maggiori informazioni…). 14:00 Doppia gara di bocce. 20:00 Concerto Apéro con VOLTAGE, SERATA con DJ SYMPHONIX. Fast food continuo. Tombola per tutto il fine settimana.

Espanol :

Salle des Fêtes. 9.30 h Bicicleta de montaña y senderismo (más información próximamente…). 14.00 h Doble competición de petanca. 20.00 h Apéro Concert con VOLTAGE, NOCHE con DJ SYMPHONIX. Comida rápida continua. Tómbola durante todo el fin de semana.

