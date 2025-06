Fête du Village – Canet-de-Salars 24 août 2025 07:00

Aveyron

Fête du Village Canet-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-24

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Dès 8h . Salle des Fêtes et Village. Vide grenier et Déjeuner de l’APE. Course d’orientation/Chasse au trésor. 14h Concours de pétanque en doublette. 16h Thé dansant avec V.Pomiès. 20h30 Repas poule farcie animé par V.Pomiès (résa sur place).

.

Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

English :

From 8am . Salle des Fêtes and Village. Flea market and APE lunch. Orienteering/Treasure hunt. 2 p.m. Petanque doubles competition. 4pm Tea dance with V.Pomiès. 8:30pm Stuffed chicken dinner with V.Pomiès (reservations on site).

German :

Ab 8 Uhr . Salle des Fêtes und Dorf. Flohmarkt und Mittagessen der EV. Orientierungslauf/Schatzsuche. 14 Uhr Petanque-Wettbewerb im Doppelpack. 16 Uhr Tanztee mit V.Pomiès. 20.30 Uhr Abendessen mit gefülltem Huhn unter der Leitung von V. Pomiès (Reservierungen vor Ort).

Italiano :

Dalle 8 del mattino. Salle des Fêtes e Villaggio. Mercato delle pulci e pranzo APE. Orienteering/Caccia al tesoro. ore 14.00 Gara doppia di bocce. ore 16.00 Danza del tè con V.Pomiès. ore 20.30 Cena a base di pollo ripieno a cura di V.Pomiès (prenotazioni sul posto).

Espanol :

A partir de las 8.00 h . Salle des Fêtes y Village. Mercadillo y almuerzo APE. Orientación/Búsqueda del tesoro. 14:00 Competición de petanca doble. 16 h Baile del té con V.Pomiès. 20.30 h Cena de pollo relleno ofrecida por V.Pomiès (reservas in situ).

L’événement Fête du Village Canet-de-Salars a été mis à jour le 2025-06-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)