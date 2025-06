Fête du Village Chamonix-Mont-Blanc 15 juillet 2025 16:00

Haute-Savoie

Fête du Village Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-15 16:00:00

fin : 2025-07-15 21:00:00

Date(s) :

2025-07-15

Venez faire la fête autour d’un barbecue, d’une buvette et danser sur de la musique pop/rock !

.

Place du village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

English : village party

Come and celebrate with a barbecue, a refreshment bar and dance to pop/rock music!

German :

Feiern Sie bei einem Grillfest, einem Getränkestand und tanzen Sie zu Pop-/Rockmusik!

Italiano :

Venite a festeggiare con un barbecue, un rinfresco e musica pop/rock!

Espanol :

¡Ven a celebrarlo con una barbacoa, refrescos y música pop/rock!

L’événement Fête du Village Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc