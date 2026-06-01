Fête du village Chapelle-Spinasse
Fête du village Chapelle-Spinasse samedi 27 juin 2026.
Chapelle-Spinasse
Fête du village
Chapelle-Spinasse Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Au programme
-Concours de pétanque, inscription 12h-13h30
-14h Jet du but
Buvette et restauration dès 12h et toute la journée. Sandwichs et frites .
Chapelle-Spinasse 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 59 81 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête du village Chapelle-Spinasse a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières