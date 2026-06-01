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Fête du village Chapelle-Spinasse

Fête du village Chapelle-Spinasse

Fête du village Chapelle-Spinasse samedi 27 juin 2026.

Ville : 19300 Chapelle-Spinasse

Département : Corrèze

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Chapelle-Spinasse

Fête du village

Chapelle-Spinasse Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Au programme
-Concours de pétanque, inscription 12h-13h30
-14h Jet du but
Buvette et restauration dès 12h et toute la journée. Sandwichs et frites   .

Chapelle-Spinasse 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 59 81 03 

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English :

L’événement Fête du village Chapelle-Spinasse a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières