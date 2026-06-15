Fête du village Chassigny-sous-Dun
Fête du village Chassigny-sous-Dun samedi 18 juillet 2026.
Chassigny-sous-Dun
Fête du village
Bourg de Chassigny sous dun Chassigny-sous-Dun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
A l’occasion de la fête du village, de nombreuses animations sont organisées tout le week-end, avec au programme
Le samedi
A partir de 13h, Les T’cessny’lympiades des équipes s’affrontent lors d’épreuves inédites, venez les soutenir !
A 19h, venez profiter des food trucks avec La cale à braise (pizzas) et Marmite & Cocotte. Retrouvez aussi Sono Top Fun aux platines
Le dimanche
A 10h, spectacle en semi-liberté et baptême de poney, par l’Arche de Noémie. La Combe Renaudin vous fera goûter leur vin et déguster des gaufres et glaces à l’italienne.
A partir de 13h, concours de pétanque (12€/doublette). Début à 14h.
A 19h, repas champêtre (salade, jambon à la broche, gratin, fromage et tarte).
A 21h, diffusion de la finale de la Coupe du Monde de football sur un grand écran
En fin de soirée, DJ MAXOA pour terminer le week-end en beauté sur la piste de danse.
On espère vous y voir nombreux ! .
Bourg de Chassigny sous dun Chassigny-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 67 20 52 comitechassigny@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du village
L’événement Fête du village Chassigny-sous-Dun a été mis à jour le 2026-06-15 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais