Chassigny-sous-Dun

Fête du village

Bourg de Chassigny sous dun Chassigny-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

A l’occasion de la fête du village, de nombreuses animations sont organisées tout le week-end, avec au programme

Le samedi

A partir de 13h, Les T’cessny’lympiades des équipes s’affrontent lors d’épreuves inédites, venez les soutenir !

A 19h, venez profiter des food trucks avec La cale à braise (pizzas) et Marmite & Cocotte. Retrouvez aussi Sono Top Fun aux platines

Le dimanche

A 10h, spectacle en semi-liberté et baptême de poney, par l’Arche de Noémie. La Combe Renaudin vous fera goûter leur vin et déguster des gaufres et glaces à l’italienne.

A partir de 13h, concours de pétanque (12€/doublette). Début à 14h.

A 19h, repas champêtre (salade, jambon à la broche, gratin, fromage et tarte).

A 21h, diffusion de la finale de la Coupe du Monde de football sur un grand écran

En fin de soirée, DJ MAXOA pour terminer le week-end en beauté sur la piste de danse.

On espère vous y voir nombreux ! .

Bourg de Chassigny sous dun Chassigny-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 67 20 52 comitechassigny@hotmail.com

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Chassigny-sous-Dun a été mis à jour le 2026-06-15 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais