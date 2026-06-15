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Fête du village Chassigny-sous-Dun

Fête du village Chassigny-sous-Dun samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Bourg de Chassigny sous dun

Ville : 71170 Chassigny-sous-Dun

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Chassigny-sous-Dun

Fête du village

Bourg de Chassigny sous dun Chassigny-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

A l’occasion de la fête du village, de nombreuses animations sont organisées tout le week-end, avec au programme
Le samedi
A partir de 13h, Les T’cessny’lympiades des équipes s’affrontent lors d’épreuves inédites, venez les soutenir !
A 19h, venez profiter des food trucks avec La cale à braise (pizzas) et Marmite & Cocotte. Retrouvez aussi Sono Top Fun aux platines

Le dimanche
A 10h, spectacle en semi-liberté et baptême de poney, par l’Arche de Noémie. La Combe Renaudin vous fera goûter leur vin et déguster des gaufres et glaces à l’italienne.
A partir de 13h, concours de pétanque (12€/doublette). Début à 14h.
A 19h, repas champêtre (salade, jambon à la broche, gratin, fromage et tarte).
A 21h, diffusion de la finale de la Coupe du Monde de football sur un grand écran
En fin de soirée, DJ MAXOA pour terminer le week-end en beauté sur la piste de danse.
On espère vous y voir nombreux !   .

Bourg de Chassigny sous dun Chassigny-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 67 20 52  comitechassigny@hotmail.com

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Chassigny-sous-Dun a été mis à jour le 2026-06-15 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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