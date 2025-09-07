Fête du village Chastellux-sur-Cure
Fête du village Chastellux-sur-Cure dimanche 7 septembre 2025.
Fête du village
Mairie Chastellux-sur-Cure Yonne
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Fête du village avec vide-greniers (métrage gratuit, sans réservation). Animation musicale Isa & Max. Buvette et restauration sur place (plateau repas jambon à la broche ou barbecue). Exposition de voitures anciennes les Vieilles soupapes morvandelles. Exposition de vieux tracteurs. Loto des prénoms .
Mairie Chastellux-sur-Cure 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 85 30 15
