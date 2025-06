Fête du village Chillac 19 juillet 2025 07:00

Charente

Fête du village Salle des fêtes Chillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Fête du village à la salle des fêtes de Chillac avec jeux pour tous.

.

Salle des fêtes

Chillac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 12 16 93

English : Fête du village

Village festival at the Chillac village hall with games for everyone.

German : Fête du village

Dorffest in der Festhalle von Chillac mit Spielen für alle.

Italiano : Fête du village

Festa del villaggio presso la sala del villaggio di Chillac con giochi per tutti.

Espanol : Fête du village

Fiesta popular en el ayuntamiento de Chillac con juegos para todos.

L’événement Fête du village Chillac a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme du Sud Charente