Informations pratiques

Cize

Fête du village

Maison du Bief Cize Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Repas sur réservation, buvette, crêpes, jeux en bois.

Karaoké animé par Kévin à partir de 15h. .

Maison du Bief Cize 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 72 98 26

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Cize a été mis à jour le 2026-08-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA