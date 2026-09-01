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AGENDA · Cize

Fête du village Cize

samedi 19 septembre 2026 · Cize

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Maison du Bief
Ville
39300 Cize
Département
Jura
Tarif

Cize

Fête du village

Maison du Bief Cize Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Repas sur réservation, buvette, crêpes, jeux en bois.
Karaoké animé par Kévin à partir de 15h.   .

Maison du Bief Cize 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 72 98 26 

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Cize a été mis à jour le 2026-08-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA