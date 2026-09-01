AGENDA · Cize
Fête du village Cize
samedi 19 septembre 2026 · Cize
Informations pratiques
Cize
Fête du village
Maison du Bief Cize Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Repas sur réservation, buvette, crêpes, jeux en bois.
Karaoké animé par Kévin à partir de 15h. .
Maison du Bief Cize 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 72 98 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du village
L’événement Fête du village Cize a été mis à jour le 2026-08-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA