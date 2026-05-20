Fête du village Salle des fêtes Courpignac

Courpignac

Fête du village

Salle des fêtes Bourg de Courpignac Courpignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Traditionnelle fête locale de Courpignac

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Salle des fêtes Bourg de Courpignac Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 92 04 emiliebegon17130@gmail.com

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English :

Traditional local festival in Courpignac

L’événement Fête du village Courpignac a été mis à jour le 2026-05-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge