Fête du village Salle des fêtes Courpignac
Fête du village Salle des fêtes Courpignac vendredi 3 juillet 2026.
Courpignac
Fête du village
Salle des fêtes Bourg de Courpignac Courpignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05
Traditionnelle fête locale de Courpignac
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Salle des fêtes Bourg de Courpignac Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 92 04 emiliebegon17130@gmail.com
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English :
Traditional local festival in Courpignac
L’événement Fête du village Courpignac a été mis à jour le 2026-05-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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