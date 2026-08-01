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AGENDA · Cours-de-Pile

Fête du village Cours-de-Pile

samedi 22 août 2026 · Cours-de-Pile

Fête du village Cours-de-Pile

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
24520 Cours-de-Pile
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Cours-de-Pile

Fête du village

Cours-de-Pile Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :
2026-08-22

9:00 concours de pétanque en doublette 10€ (inscription sur place à partir de 8h30)
12:00-14:00 restauration rapide et buvette
14:30-17:30 exposition de voitures de sport (enfants et adultes)
19:00 apéritif offert planches apéritives
19:30-23:00 soirée animée par Rythme et Chant
20:00 repas moules/frites et crumble (sur réservation au 06 71 83 43 81)

Tout le week-end
Jeu de la pesée, structures gonflables, combat de sumos pour petits et grands, jeux de bois, manège, tir à la carabine, pêche à la ligne, pinces, barbe à papa, buvette
Ne manquez pas ce RV et n’hésitez pas à venir en famille et/ou entre amis vous serez accueillis chaleureusement.   .

Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 83 43 81  comitedesfetescdp24@gmail.com

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Cours-de-Pile a été mis à jour le 2026-08-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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