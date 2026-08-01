Fête du village Cours-de-Pile
samedi 22 août 2026 · Cours-de-Pile
Informations pratiques
Cours-de-Pile
Fête du village
Cours-de-Pile Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
9:00 concours de pétanque en doublette 10€ (inscription sur place à partir de 8h30)
12:00-14:00 restauration rapide et buvette
14:30-17:30 exposition de voitures de sport (enfants et adultes)
19:00 apéritif offert planches apéritives
19:30-23:00 soirée animée par Rythme et Chant
20:00 repas moules/frites et crumble (sur réservation au 06 71 83 43 81)
Tout le week-end
Jeu de la pesée, structures gonflables, combat de sumos pour petits et grands, jeux de bois, manège, tir à la carabine, pêche à la ligne, pinces, barbe à papa, buvette
Ne manquez pas ce RV et n’hésitez pas à venir en famille et/ou entre amis vous serez accueillis chaleureusement. .
Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 83 43 81 comitedesfetescdp24@gmail.com
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Cours-de-Pile a été mis à jour le 2026-08-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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