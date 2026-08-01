Informations pratiques

Cours-de-Pile

Fête du village

Cours-de-Pile Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

9:00 concours de pétanque en doublette 10€ (inscription sur place à partir de 8h30)

12:00-14:00 restauration rapide et buvette

14:30-17:30 exposition de voitures de sport (enfants et adultes)

19:00 apéritif offert planches apéritives

19:30-23:00 soirée animée par Rythme et Chant

20:00 repas moules/frites et crumble (sur réservation au 06 71 83 43 81)

Tout le week-end

Jeu de la pesée, structures gonflables, combat de sumos pour petits et grands, jeux de bois, manège, tir à la carabine, pêche à la ligne, pinces, barbe à papa, buvette

Ne manquez pas ce RV et n’hésitez pas à venir en famille et/ou entre amis vous serez accueillis chaleureusement. .

Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 83 43 81 comitedesfetescdp24@gmail.com

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Cours-de-Pile a été mis à jour le 2026-08-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides