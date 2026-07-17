Fête du village course de caisse à savon Hartmannswiller

Informations pratiques

Hartmannswiller

Fête du village course de caisse à savon

2 rue Holder Hartmannswiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 16:00:00

fin : 2026-09-05 23:59:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Fête de village et course de caisse à savon dans les rues du village d’Hartmannswiller.

Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026 aura lieu la fête du village à Hartmannswiller avec son animation traditionnelle principale la course de caisses à savon.

La première course de caisses à savon à Hartmannswiller a eu lieu en 1977 avec 4 bolides au départ. Aujourd’hui, elle se déroule dans le cadre de la fête du village et fait partie du championnat d’Alsace organisé par la FIRCAS. La course de Hartmannswiller est la plus ancienne des courses organisées en France ; elle a lieu dans l’un des plus petits villages du canton avec un parcours très particulier environ 350 mètres en pente douce mais avec des virages à angle droit qui permet aux débutants (à partir de 5 ans) de découvrir les joies du pilotage en toute sécurité avant de participer aux autres courses plus rapides. C’est tout particulièrement vrai pour les jeunes de Hartmannswiller qui attendent l’événement avec impatience et s’y préparent en participant, suivant les années, aux animations d’été du village qui comportent des activités de maintenance et de rénovation des caisses à savon (voiturettes sans moyen de propulsion). Une coupe spéciale Jean-Claude Libolt (en souvenir d’un initiateur de cette course) sera décernée au meilleur jeune de Hartmannswiller.

Cette manifestation est possible grâce au soutien de la municipalité, des associations et de bénévoles du village

• l’Amicale des Sapeurs-Pompiers coordonne l’ensemble des événements, s’occupe des buvettes et de la restauration (y compris le samedi soir),

• le Foyer Club prend en charge l’organisation de la course,

• la Société de Tir organise une tombola et envisage un stand de tir laser ,

• l’association Sport Santé Loisir propose diverses pâtisseries

et puis

• exposition de voitures anciennes

• concours de dessins proposé aux enfants du village (en vue de la prochaine affiche)

Programme du samedi 5 septembre

16h-17h30 Essais sur une partie du parcours pour les jeunes de Hartmannswiller

17h30 clôture des activités d’été

19h00 soirée conviviale tartes flambées*

Programme du dimanche 6 septembre

9h30 première manche de la course de caisses à savon

11h30 repas sous forme de self service dans la salle polyvalente sur réservation*

14h deuxième manche de la course de caisses à savon

15h30 troisième manche de la course de caisses à savon

17h30 palmarès et distribution des prix aux participants de la course de caisses à savon, verre de l’amitié aux participants de la course, aux invités et aux bénévoles ; résultats du concours de dessins

Animations le dimanche (à la salle polyvalente)

Buvette et vente de pâtisseries

Tombola

Exposition de voitures anciennes

Inscription à la course de caisses à savon http://www5.fircas.com/ (ou par le foyer club pour les habitants de Hartmannswiller)

réservations au 06.48.63.71.11 ou 06.85.55.33.15 .

2 rue Holder Hartmannswiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 93 21 mairie.hartmannswiller@wanadoo.fr

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English :

Village festival and soapbox race in the streets of the village of Hartmannswiller.

L’événement Fête du village course de caisse à savon Hartmannswiller a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller