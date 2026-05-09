Fête du Village Crans
Fête du Village Crans samedi 13 juin 2026.
Crans
Fête du Village
Crans Jura
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concerts, tombola, puis feu d’artifice à 22h.
Buvette sur place + restauration rapide.
Repas de 19h30 à 22h.
Organisé par les French Crans Crans.
Réservations repas avant le 5 juin au 06 73 32 37 95 ou 06 80 46 72 96. .
Crans 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 32 37 95
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English : Fête du Village
L’événement Fête du Village Crans a été mis à jour le 2026-05-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA