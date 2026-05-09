Crans

Fête du Village

Crans Jura

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concerts, tombola, puis feu d’artifice à 22h.

Buvette sur place + restauration rapide.

Repas de 19h30 à 22h.

Organisé par les French Crans Crans.

Réservations repas avant le 5 juin au 06 73 32 37 95 ou 06 80 46 72 96. .

Crans 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 32 37 95

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English : Fête du Village

L’événement Fête du Village Crans a été mis à jour le 2026-05-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA