Informations pratiques

Crépon

Fête du Village -Crépon –

Salle des fêtes Crépon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

La Fête du Village de Crépon, organisée par l’association Crépon Animation, propose une journée conviviale ouverte à tous. Elle débute par une randonnée pédestre de 8 km autour du village, suivie d’un repas partagé. L’après-midi est consacré à une kermesse avec jeux en bois en accès libre .

La Fête du Village de Crépon, organisée par l’association Crépon Animation, propose une journée conviviale ouverte à tous. Elle débute par une randonnée pédestre de 8 km autour du village, suivie d’un repas partagé. L’après-midi est consacré à une kermesse avec jeux en bois en accès libre et divers stands (pêche à la ligne, chamboule-tout, etc.), avant une course de garçon de café ouverte aux enfants et aux adultes. Un salon de thé propose des douceurs tout au long de la journée.

10h à 18h durée globale de la manifestation

10h Randonnée autour de Crépon (8 km) — rendez-vous devant la salle des fêtes

12h30 Repas partagé

14h Kermesse (jeux en bois en accès libre, stands)

16h Course de garçon de café (enfants et adultes) .

Salle des fêtes Crépon 14480 Calvados Normandie creponanimation@laposte.net

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English : Fête du Village -Crépon –

The Crépon Village Festival, organised by the Crépon Animation association, offers a fun-filled day open to everyone. It begins with an 8 km walk around the village, followed by a communal meal. The afternoon is devoted to a fair with free-to-play wooden games.

L’événement Fête du Village -Crépon – Crépon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Gold Beach