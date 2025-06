Fête du Village – Curbigny 27 juin 2025 07:00

Bien le bonjour les bons vivants !

Qui dis mois de juin, dis fête du village à Curbigny !!! Programme de cette édition 2025 :

vendredi 27 juin :

Concert de cors de chasse par le groupe « la trompe de la somme », soirée à partir de 20h30 sous notre préau, organisation sous la houlette de nos conscrits de la classe en 5, buvette et snack seront aussi sur place.

samedi 28 juin

Bal animé par la sono new dance avec une soirée sous le thème « Curbyplage », mets tes brassards et viens nager dans cet marée curbignoise.

dimanche 29 juin

Notre fameux concours de pétanque en après-midi, début des inscriptions à partir de 14h00

généreuse paëlla au menu de notre repas dansant, accompagné par la magie musicale de Gilles Pichard. .

Le Bourg

Curbigny 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 85 49 21 comte.valentin71@gmail.com

