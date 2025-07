Fête du village d’Alayrac Espalion

Fête du village d’Alayrac Espalion samedi 16 août 2025.

Fête du village d’Alayrac

Alayrac Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Balade contée suivi d’un repas concert pour faire la fête en famille !

17h Balade contée avec Yves LAVERNHE (gratuit)

19h Repas champêtre avec les Castelous (20€) 20 .

Alayrac Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 84 82 91 92

English :

A storytelling stroll followed by a concert meal to celebrate with the whole family!

German :

Märchenhafte Wanderung mit anschließendem Essenskonzert zum Feiern mit der Familie!

Italiano :

Una passeggiata narrativa seguita da un pranzo concerto per festeggiare con tutta la famiglia!

Espanol :

¡Un paseo cuentacuentos seguido de una comida concierto para celebrarlo con toda la familia!

