Fête du village de Caplong Salle des Fêtes Caplong

Caplong

Fête du village de Caplong

Salle des Fêtes Route du Bourg Caplong Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Aux portes de l’été, la fête du village de Caplong est riche en propositions pour contenter toutes les générations.

Repas avec un apéritif offert Amenez vos couverts!

Retransmission de la finale du Top 14.

Feu d’artifice.

Atelier théâtre de 17h à 19h avec l’association Les Hisseurs du Cri du Hibou .

Soirée animée par Jérôme Fauvet (DJ J-MIX) Soirée 80 90.

Réservation conseillée au 06 72 86 12 44 .

Salle des Fêtes Route du Bourg Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 12 44 uatcaplong@yahoo.fr

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English : Fête du village de Caplong

L’événement Fête du village de Caplong Caplong a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays Foyen