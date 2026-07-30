Informations pratiques

Dangers

Fête du Village de Dangers

Dangers Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 17:30:00

fin : 2026-09-05 22:00:00

Date(s) :

2026-09-05

L’espace du stade de la commune qui sera aménagé et décoré pour l’occasion. À partir de 17h30, les visiteurs pourront profiter d’un concert mis en place par le service du département Eure et Loir en fête , tour du village avec la retraite aux flambeaux, pour finir sur un spectacle pyrotechnique.

Au-delà de son aspect festif, cette journée a pour objectif de soutenir un projet patrimonial la rénovation de l’église Saint-Rémy. Les bénéfices de la manifestation seront reversés à l’association Les Amis de Saint Rémi, qui œuvre en commun avec la mairie afin de lancer un projet important de rénovation de cet édifice. Un espace sera dédié à la présentation du projet de restauration de l’église et des différentes façons de le soutenir au moment du pique nique sur le stade. .

Dangers 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire mairie@dangers28.fr

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English :

The town’s stadium area, which will be set up and decorated for the occasion. Starting at 5:30 p.m., visitors can enjoy a concert organized by the department’s “Eure-et-Loir en Fête” program, a torchlight procession through the village, and a fireworks display to close out the evening.

L’événement Fête du Village de Dangers Dangers a été mis à jour le 2026-07-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES