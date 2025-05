Fête du village de fons – Fons, 6 juin 2025 19:30, Fons.

Fête du village de fons le bourg Fons Lot

2025-06-06 19:30:00

2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

2025-06-07

2025-06-08

Le village de Fons vous invite à trois jours de festivités conviviales.

Entre soirée bodegas, concours de pétanque, marché gourmand et repas traditionnel, l’ambiance sera festive et familiale. De nombreuses animations sont prévues pour ravir petits et grands.

Vendredi 6 juin

à partir de 19h30 Soirée bodegas sous la halle avec planches de tapas.

Samedi 7 juin

14h Concours amical de pétanque en doublette.

19h30 Marché gourmand avec producteurs locaux.

22h Grande soirée avec le groupe T.N.T. (concert de 4h).

Dimanche 8 juin

10h Messe.

11h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts, apéritif offert.

13h Repas quercynois (sur réservation). .

le bourg

Fons 46100 Lot Occitanie +33 6 18 84 07 31

English :

The village of Fons invites you to three days of convivial festivities.

With bodegas, pétanque competitions, gourmet markets and traditional meals, the atmosphere will be festive and family-friendly. Numerous activities are planned to delight young and old alike.

German :

Das Dorf Fons lädt Sie zu drei Tagen geselliger Feierlichkeiten ein.

Zwischen Bodega-Abend, Boule-Wettbewerb, Schlemmermarkt und traditionellem Essen wird eine festliche und familiäre Atmosphäre herrschen. Zahlreiche Animationen sind geplant, um Groß und Klein zu begeistern.

Italiano :

Il villaggio di Fons vi invita a tre giorni di festeggiamenti amichevoli.

Con una serata bodega, una gara di pétanque, un mercato gastronomico e un pasto tradizionale, l’atmosfera sarà festosa e familiare. Sono previsti numerosi intrattenimenti che faranno la gioia di grandi e piccini.

Espanol :

El pueblo de Fons le invita a tres días de fiesta amistosa.

Con una noche de bodega, un concurso de petanca, un mercado gastronómico y una comida tradicional, el ambiente será festivo y familiar. Se han previsto numerosas animaciones que harán las delicias de grandes y pequeños.

