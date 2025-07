Fête du village de Gramond Gramond

Fête du village de Gramond Gramond samedi 19 juillet 2025.

Fête du village de Gramond

Gramond Aveyron

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Aligot / Longe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-19

Tout un week-end de festivités !

Samedi

14h30 Concours de pétanque (payant)

21h Un repas avec aligot et longe cuite au four à pain vous attend (réservation obligatoire)

Après votre repas, vous pourrez vous défouler sur les pistes avec le groupe Blacklight suivi du bal disco avec LMQPLM !

Dimanche

8h Pour les amateurs, le traditionnel déjeuner tripous/tête de veau sera là pour vous régaler, pour les autres un petit déjeuner sucré sera possible.

8h-13h Vide-greniers. 16 .

Gramond 12160 Aveyron Occitanie +33 6 73 00 37 03 comitedesfetesgramond@gmail.com

English :

A whole weekend of festivities!

German :

Ein ganzes Wochenende voller Festivitäten!

Italiano :

Un intero weekend di festeggiamenti!

Espanol :

¡Todo un fin de semana de fiesta!

