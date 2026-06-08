Fête du village de Jouhe rue du mont, salle des fêtes Jouhe samedi 4 juillet 2026.

Jouhe

Fête du village de Jouhe

rue du mont, salle des fêtes Rue du Mont Jouhe Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 07:00:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-04

vide greniers, marche gourmande, repas champêtre, concert et feux d’artifices .

rue du mont, salle des fêtes Rue du Mont Jouhe 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 72 99 84 mairie@jouhe.fr

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English : Fête du village de Jouhe

L’événement Fête du village de Jouhe Jouhe a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE