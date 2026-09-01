Fête du village de Loupiac-de-La-Réole Salle Paul Cabannes Loupiac-de-la-Réole

Informations pratiques

Loupiac-de-la-Réole

Fête du village de Loupiac-de-La-Réole

Salle Paul Cabannes 12 Bonin Nord Loupiac-de-la-Réole Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 07:00:00

fin : 2026-09-20 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Tout le village se retrouve à la salle Paul Cabannes pour un week-end festif qui a de quoi ravir petits et grands. Une ambiance conviviale garantie, entre musique, gourmandise et bonne humeur. .

Salle Paul Cabannes 12 Bonin Nord Loupiac-de-la-Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 27 67 79

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English : Fête du village de Loupiac-de-La-Réole

L’événement Fête du village de Loupiac-de-La-Réole Loupiac-de-la-Réole a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de l’Entre-deux-Mers