Informations pratiques

Maizet

Fête Du Village de Maizet

Val de Maizet Maizet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Fête Du Village de Maizet Samedi 29 aout de 13h30 à minuit Val de Maizet

Pétanque, jeux, concert, barbecue et feu d’artifice .

Val de Maizet Maizet 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 44 28 onestbienamaizet@gmail.com

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English : Fête Du Village de Maizet

Maizet Village Festival Saturday 29 August from 1.30 pm to midnight Val de Maizet

L’événement Fête Du Village de Maizet Maizet a été mis à jour le 2026-08-22 par Orne Odon Tourisme