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AGENDA · Maizet

Fête Du Village de Maizet Maizet

samedi 29 août 2026 · Maizet

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Val de Maizet
Ville
14210 Maizet
Département
Calvados
Tarif

Maizet

Fête Du Village de Maizet

Val de Maizet Maizet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Fête Du Village de Maizet Samedi 29 aout de 13h30 à minuit Val de Maizet
Pétanque, jeux, concert, barbecue et feu d’artifice   .

Val de Maizet Maizet 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 44 28  onestbienamaizet@gmail.com

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English : Fête Du Village de Maizet

Maizet Village Festival Saturday 29 August from 1.30 pm to midnight Val de Maizet

L’événement Fête Du Village de Maizet Maizet a été mis à jour le 2026-08-22 par Orne Odon Tourisme