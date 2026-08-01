AGENDA · Maizet
Fête Du Village de Maizet Maizet
samedi 29 août 2026 · Maizet
Informations pratiques
Maizet
Fête Du Village de Maizet
Val de Maizet Maizet Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Fête Du Village de Maizet Samedi 29 aout de 13h30 à minuit Val de Maizet
Pétanque, jeux, concert, barbecue et feu d’artifice .
Val de Maizet Maizet 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 44 28 onestbienamaizet@gmail.com
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English : Fête Du Village de Maizet
Maizet Village Festival Saturday 29 August from 1.30 pm to midnight Val de Maizet
L’événement Fête Du Village de Maizet Maizet a été mis à jour le 2026-08-22 par Orne Odon Tourisme