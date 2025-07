Fête du village de Mayrinhac de Taussac Taussac

Fête du village de Mayrinhac de Taussac Taussac dimanche 3 août 2025.

Fête du village de Mayrinhac de Taussac

Mayrinhac Taussac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

repas pour les de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

L’association « Vivre à Mayrinhac » vous invite à ses festivités.

En fête au village de Mayrinhac pour ce dimanche d’été

– 8h à 18h: Vide greniers

– 10h: Randonnée organisée par les Marcheurs du Carladez

– 10h: Messe,

– 8h 20h: Buvette

– 14h15: Pétanque (3€), inscription sur place à 14h

– 20h30: Repas et tombola (2€ le ticket à gagner TV, VTC, machine à café,…))

Repas Melon, picaoussels cuits au four, truffade et saucisse, fromage, dessert, vin compris ( Adulte:20€ Enfant:10€ gratuit pour les moins de 6ans)

Réservation pour le repas: Sylvie 06 81 10 35 52 ou Rosie: 05 65 66 16 03 ou Aline: 06 44 08 73 69

Tous les bénéfices sont intégralement investis dans la restauration et la conservation de notre patrimoine et dans l’amélioration du cadre de vie du village. 10 .

Mayrinhac Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 16 03

English :

The association « Vivre à Mayrinhac » invites you to its festivities.

German :

Der Verein « Vivre à Mayrinhac » lädt Sie zu seinen Feierlichkeiten ein.

Italiano :

L’associazione « Vivre à Mayrinhac » vi invita ai suoi festeggiamenti.

Espanol :

La asociación « Vivre à Mayrinhac » le invita a sus fiestas.

