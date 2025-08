FÊTE DU VILLAGE DE MONTGEARD Montgeard

FÊTE DU VILLAGE DE MONTGEARD Montgeard vendredi 22 août 2025.

FÊTE DU VILLAGE DE MONTGEARD

PLACE DU VILLAGE Montgeard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 19:30:00

fin : 2025-08-24 22:30:00

Date(s) :

2025-08-22

Venez célébrer la convivialité, la musique et les traditions locales dans une ambiance festive et familiale !

C’est la fête à Montgeard Fête du Village de Montgeard du 22 au 24 août 2025 ! Découvrez le programme complet

Vendredi 22 août

– 19h30 Ouverture avec le food truck « La Ferme d’En Trunc » et la buvette

– 20h00 Soirée musicale

– 20h30 Tournoi de belote

Samedi 23 août

– 14h00 Tournoi de pétanque en triplette

– 20h00 Repas traditionnel Mounjetado (sur inscription)

– 22h00 Soirée animée par DJ Podium Titanium

– Tout au long de l’après-midi

– Animations pour enfants

– Château gonflable gratuit

– Crêpes & friandises

– Exposition de motos et voitures

Dimanche 24 août

– 11h00 Messe

– 12h00 Cérémonie au monument aux morts suivie d’un apéro-concert avec l’Harmonie de Venerque

– 16h00 Baby-foot géant

– 18h30 Concert de la Banda Los Compañeros

– Restauration sur place avec le food truck « Luna Cuisine » et buvette

Lieu Montgeard (31560)

Renseignements 05 61 81 34 74

Réservation pour le repas Mounjetado 06 21 59 73 62 .

PLACE DU VILLAGE Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and celebrate conviviality, music and local traditions in a festive, family atmosphere!

German :

Feiern Sie die Geselligkeit, die Musik und die lokalen Traditionen in einer festlichen und familiären Atmosphäre!

Italiano :

Venite a celebrare le tradizioni locali, la musica e la convivialità in un’atmosfera festosa e familiare!

Espanol :

Venga a celebrar las tradiciones locales, la música y la convivencia en un ambiente festivo y familiar

