FETE DU VILLAGE DE PUECHOURSI – Puéchoursi, 28 juin 2025 14:00

PLACE DE LA MAIRIE Puéchoursi Tarn

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-28 01:00:00

2025-06-28

Venez vous amuser !

Programme (Après-midi 14h Concours de pétanque,jeux pour enfants sous la disponibilité des familles) / repas à partir de 19h avec tapas (portion à partir de 5€ ET coeurs de canard/frites/charcuterie/fromage/saucisse et soirée à partir de 21h avec la retransmission de la finale de Top 14 et à 22h soirée animée par le Duo Guacamole ! .

PLACE DE LA MAIRIE

Puéchoursi 81470 Tarn Occitanie comite.puerchoursy@gmail.com

