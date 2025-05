Fête du village de Rouvray Catillon – Rouvray-Catillon, 28 mai 2025 07:00, Rouvray-Catillon.

Seine-Maritime

Fête du village de Rouvray Catillon Rouvray-Catillon Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-05-28

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-28

Fête du village de Rouvray Catillon les 28 & 29 mai 2025 organisé par le comité des fêtes

Mercredi 28 mai Repas dansant à 20h

Réservations au 06 78 10 68 98

Adultes 25 euros

Enfants 10 euros

Jeudi 29 mai Dès 7h-Foire à tout

10h30 Messe

14h Poule au dominos

15h animations pour les enfants

Rouvray-Catillon 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 10 68 98

English : Fête du village de Rouvray Catillon

Fête du village de Rouvray Catillon on May 28 & 29, 2025 organized by the Comité des fêtes

Wednesday May 28: Dinner and dance at 8pm

Reservations on 06 78 10 68 98

Adults 25 euros

Children 10 euros

Thursday May 29: From 7am All-you-can-eat fair

10:30am: Mass

2pm: domino hen

3pm: children’s entertainment

German :

Dorffest in Rouvray Catillon am 28. & 29. Mai 2025 organisiert vom Festkomitee

Mittwoch, 28. Mai: Tanzmahl um 20 Uhr

Reservierungen unter 06 78 10 68 98

Erwachsene 25 Euro

Kinder 10 Euro

Donnerstag, 29. Mai: Ab 7 Uhr-Messe für alles

10.30 Uhr: Messe

14 Uhr: Domino-Huhn

15 Uhr: Animationen für Kinder

Italiano :

Festa del villaggio di Rouvray Catillon 28 e 29 maggio 2025 organizzata dal Comitato delle feste

Mercoledì 28 maggio: cena e ballo alle 20.00

Prenotazioni al numero 06 78 10 68 98

Adulti 25 euro

Bambini 10 euro

Giovedì 29 maggio: dalle 7.00 Fiera del cibo a volontà

10.30: Messa

14.00: Domino

ore 15.00: animazione per bambini

Espanol :

Fiesta Mayor de Rouvray Catillon, 28 y 29 de mayo de 2025, organizada por el Comité de Fiestas

Miércoles 28 de mayo: cena y baile a las 20.00 h

Reservas en el 06 78 10 68 98

Adultos 25 euros

Niños 10 euros

Jueves 29 de mayo A partir de las 7h: Feria de todo a comer

10h30: Misa

14h: Dominó

15h: Animación infantil

L’événement Fête du village de Rouvray Catillon Rouvray-Catillon a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux