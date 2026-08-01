Fête du village de Sagelat Sagelat
dimanche 23 août 2026 · Sagelat
Informations pratiques
Sagelat
Fête du village de Sagelat
Parc de Fongauffier Sagelat Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 11:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Fête du village dans le parc de la Nauze à partir de 11h00. Nombreuses animations exposants, manèges, structures gonflables, buvette, grillades et glaces
Course de tracteurs tondeuses à 11h, 15h et 17h.
Repas à 12h30
Jeux pour tous à partir de 15h.
Poney de 16h à 19h.
Concert à 19h30.
Fête du village au bord de l’eau dans le parc de la Nauze à partir de 11h00. Une journée conviviale et familiale. Nombreuses animations tout au long de la journée exposants, manèges, structures gonflables, buvette, grillades et glaces
Course de tracteurs tondeuses à 11h, 15h et 17h.
Repas à 12h30 / tarif à 20€.
Jeux pour tous à partir de 15h.
Poney de 16h à 19h.
Spectacle French Kiss à 19h30. .
Parc de Fongauffier Sagelat 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 43 68
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English : Fête du village de Sagelat
Village Festival in Nauze Park starting at 11:00 a.m. Lots of activities: vendors, rides, inflatable attractions, refreshment stand, grilled food, and ice cream
Lawn tractor races at 11:00 a.m., 3:00 p.m., and 5:00 p.m.
Lunch at 12:30 p.m.
Games for everyone starting at 3:00 p.m.
Pony rides from 4:00 p.m. to 7:00 p.m.
Concert at 7:30 p.m.
L’événement Fête du village de Sagelat Sagelat a été mis à jour le 2026-08-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne