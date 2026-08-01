Informations pratiques

Sagelat

Fête du village de Sagelat

Parc de Fongauffier Sagelat Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 11:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Fête du village dans le parc de la Nauze à partir de 11h00. Nombreuses animations exposants, manèges, structures gonflables, buvette, grillades et glaces

Course de tracteurs tondeuses à 11h, 15h et 17h.

Repas à 12h30

Jeux pour tous à partir de 15h.

Poney de 16h à 19h.

Concert à 19h30.

Fête du village au bord de l’eau dans le parc de la Nauze à partir de 11h00. Une journée conviviale et familiale. Nombreuses animations tout au long de la journée exposants, manèges, structures gonflables, buvette, grillades et glaces

Course de tracteurs tondeuses à 11h, 15h et 17h.

Repas à 12h30 / tarif à 20€.

Jeux pour tous à partir de 15h.

Poney de 16h à 19h.

Spectacle French Kiss à 19h30. .

Parc de Fongauffier Sagelat 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 43 68

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English : Fête du village de Sagelat

Village Festival in Nauze Park starting at 11:00 a.m. Lots of activities: vendors, rides, inflatable attractions, refreshment stand, grilled food, and ice cream

Lawn tractor races at 11:00 a.m., 3:00 p.m., and 5:00 p.m.

Lunch at 12:30 p.m.

Games for everyone starting at 3:00 p.m.

Pony rides from 4:00 p.m. to 7:00 p.m.

Concert at 7:30 p.m.

L’événement Fête du village de Sagelat Sagelat a été mis à jour le 2026-08-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne