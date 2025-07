Fête du village de Saint-Bard Saint-Bard

Fête du village de Saint-Bard Saint-Bard samedi 19 juillet 2025.

Saint-Bard Creuse

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-20

2025-07-19

Samedi 19 juillet

14h Concours de pétanque ouvert à tous 12€par équipe

Remise en jeu des inscriptions 1 lot à chaque participant

Buffet et buvette

Dimanche 20 juillet

12h repas champêtre à l’étang

Salade d’été, jambon au torchon, pomme de terre au four, fromage, salade de fruits et café

Adulte 15€ / Enfant 10€ (-12 ans)

Inscriptions impératives au 06 83 32 45 37 après 19h et avant le 15/07 .

Saint-Bard 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 32 45 37

