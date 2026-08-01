Informations pratiques

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart

Fête du village de Saint Félix de Reilhac et Mortemart

Le bourg Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Samedi rampeau, repas à 19h (20€), tombola, feu d’artifice. Dimanche rando pédestre et VTT, jeux pour toute la famille, structure gonflable, repas à 12h (15€)

Au programme de ces deux journées

Samedi

18h30 concours de rampeau

19h repas dansant (payant sur réservation) kir cassis, salade de gésiers, jambon braisé, haricots couenne, fromage, dessert. Amenez vos couverts !

Tombola

23h feu d’artifice

Dimanche

Randonnée pédestre (10 kms), randonnée VTT et VTT électriques (50 kms). Départs libres à partir de 9h.

Jeux pour toute la famille

Structure gonflable

Pétanque conviviale

11h30 concours de rampeau

12h repas (payant sur réservation) melon/jambon, grillades/frites, glaces. Amenez vos couverts !

Buvette sur place, crêpes, gâteaux, glaces .

Le bourg Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 79 10 76

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English :

Saturday: Rampeau, dinner at 7 p.m. (20?), raffle, fireworks. Sunday: Hiking and mountain biking, games for the whole family, inflatable play structure, lunch at 12 p.m. (15?)

L’événement Fête du village de Saint Félix de Reilhac et Mortemart Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère