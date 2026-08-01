Fête du village de Saint Félix de Reilhac et Mortemart Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart
samedi 8 août 2026 · Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart
Informations pratiques
Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart
Fête du village de Saint Félix de Reilhac et Mortemart
Le bourg Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Samedi rampeau, repas à 19h (20€), tombola, feu d’artifice. Dimanche rando pédestre et VTT, jeux pour toute la famille, structure gonflable, repas à 12h (15€)
Au programme de ces deux journées
Samedi
18h30 concours de rampeau
19h repas dansant (payant sur réservation) kir cassis, salade de gésiers, jambon braisé, haricots couenne, fromage, dessert. Amenez vos couverts !
Tombola
23h feu d’artifice
Dimanche
Randonnée pédestre (10 kms), randonnée VTT et VTT électriques (50 kms). Départs libres à partir de 9h.
Jeux pour toute la famille
Structure gonflable
Pétanque conviviale
11h30 concours de rampeau
12h repas (payant sur réservation) melon/jambon, grillades/frites, glaces. Amenez vos couverts !
Buvette sur place, crêpes, gâteaux, glaces .
Le bourg Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 79 10 76
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English :
Saturday: Rampeau, dinner at 7 p.m. (20?), raffle, fireworks. Sunday: Hiking and mountain biking, games for the whole family, inflatable play structure, lunch at 12 p.m. (15?)
L’événement Fête du village de Saint Félix de Reilhac et Mortemart Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère