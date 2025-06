Fête du village de Sainte Juliette sur Viaur Sainte-Juliette-sur-Viaur 5 juillet 2025 07:00

Aveyron

Fête du village de Sainte Juliette sur Viaur Sainte-Juliette-sur-Viaur Aveyron

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-05

2025-07-05

2025-07-06

Tout un week-end de festivités vous attend !

Samedi 5 juillet :

14h30 pétanque

14h30 animations pour enfants

20h Repas Jambon braisé animé par « On naît pas bon mais on s’marre » & Disco Liberty Music

Dimanche 6 juillet

À partir de 08h Petit déjeuner tripoux / tête de veau

Dimanche matin

8h Petit-déjeuner Tête de veau ou Tripous .

Sainte-Juliette-sur-Viaur 12120 Aveyron Occitanie +33 5 25 32 00 12

English :

A whole weekend of festivities awaits you!

German :

Ein ganzes Wochenende voller Festivitäten wartet auf Sie!

Italiano :

Vi aspetta un intero weekend di festeggiamenti!

Espanol :

Le espera todo un fin de semana de fiesta

