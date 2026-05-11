Saucats

Fête du village de Saucats

Pré communal Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Notre fête de village approche !!

Un moment attendu pour se retrouver, parler, échanger, jouer et rire.

Une parenthèse dans un monde qui a besoin de joie.

Vendredi 12 juin 2026 à 19h

Soirée guinguette, dans un lieu cosy. Buvette et restauration sur place.

Samedi 13 juin 2026

14 h 30 les Olympiades de Saucats,

Des jeux pour tous les âges, des défis parents, enfants et grands parents !

A partir de 18h, le marché gourmand nocturne. Des artisans seront présents pour vous restaurer. Des tables seront mises à votre disposition.

A 23h, animation ou spectacle.

Dimanche 14 juin 2026

10h à 15h, grand tournoi de pétanque, alignant 32 équipes en doublette. Des lots pour les premiers.

Buvette et restauration sur place.

Fête foraine, incontournable, durant ces trois jours. Il fera beau, nous le savons, et la fête sera belle.

Rencontrons nous ! .

Pré communal Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine cdfsaucats33650@gmail.com

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English : Fête du village de Saucats

L’événement Fête du village de Saucats Saucats a été mis à jour le 2026-05-11 par Sud Bordeaux Tourisme