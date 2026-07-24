Fête du village de Testet Saint-Christophe-Vallon
samedi 15 août 2026 · Saint-Christophe-Vallon
Informations pratiques
Saint-Christophe-Vallon
Fête du village de Testet
Testet Saint-Christophe-Vallon Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Fête du village de Testet !
8h Petit-déjeuner traditionnel (13€)
Saucisse sèche
Tripoux ou manchons de canard ou tête de veau
Cabécou ou coufit
Fouace
Café et vin compris
15h Quine 3€/ carton ou 15€ la plaque de 6. À gagner jambon, plateaux garnis, gâteau à la broche, bons d’achat, etc…
20h Repas (17€)
Salade & Farçou
Jambon braisé
Truffade
Fromage
Glace ou fruit
Café et vin compris
21h Soirée dansante animée par l’Orchestre Tradition
Informations & Inscriptions 06 67 22 90 47 ou 06 86 22 79 87
Organisée par le Comité des Fêtes de Testet .
Testet Saint-Christophe-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 67 22 90 47
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English :
Fête du village de Testet!
L’événement Fête du village de Testet Saint-Christophe-Vallon a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)