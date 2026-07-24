Informations pratiques

Saint-Christophe-Vallon

Fête du village de Testet

Testet Saint-Christophe-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Fête du village de Testet !

8h Petit-déjeuner traditionnel (13€)

Saucisse sèche

Tripoux ou manchons de canard ou tête de veau

Cabécou ou coufit

Fouace

Café et vin compris

15h Quine 3€/ carton ou 15€ la plaque de 6. À gagner jambon, plateaux garnis, gâteau à la broche, bons d’achat, etc…

20h Repas (17€)

Salade & Farçou

Jambon braisé

Truffade

Fromage

Glace ou fruit

Café et vin compris

21h Soirée dansante animée par l’Orchestre Tradition

Informations & Inscriptions 06 67 22 90 47 ou 06 86 22 79 87

Organisée par le Comité des Fêtes de Testet .

Testet Saint-Christophe-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 67 22 90 47

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English :

Fête du village de Testet!

L’événement Fête du village de Testet Saint-Christophe-Vallon a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)