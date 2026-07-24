Informations pratiques

Les Hermaux

FÊTE DU VILLAGE DES HERMAUX

Salle des fêtes Les Hermaux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Comme chaque année, la fête des Hermaux vous attend les 14 et 15 août !

Comme chaque année, la fête des Hermaux vous attend les 14 et 15 août !

Vendredi 14

14h Tournée des fouaces

A partir de 18h Pain cuit au four du village en vente

20h30 Apéro burger

Bal animé par DJ Lou Montagnard

22h30 Feux d’artifice

Samedi 15

8h Petit déjeuner au Manouls

11h Messe de l’assomption

Apéritifs et vente de gâteaux et de pain cuit au four du village

12h Grillades, frites, sandwichs

14h Pétanque en doublette, et de nombreux autres jeux pour les petits et les grands.

Paintball

20h30 Repas campagnard aligot saucisse suivi d’un bal musettte avec Etoile Musette . .

Salle des fêtes Les Hermaux 48340 Lozère Occitanie +33 6 85 61 77 13 phseguin@hotmail.fr

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English :

Just like every year, the Hermaux Festival is coming up on August 14 and 15!

L’événement FÊTE DU VILLAGE DES HERMAUX Les Hermaux a été mis à jour le 2026-07-24 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn