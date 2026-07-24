FÊTE DU VILLAGE DES HERMAUX Les Hermaux
vendredi 14 août 2026 · Les Hermaux
Informations pratiques
Les Hermaux
FÊTE DU VILLAGE DES HERMAUX
Salle des fêtes Les Hermaux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Comme chaque année, la fête des Hermaux vous attend les 14 et 15 août !
Comme chaque année, la fête des Hermaux vous attend les 14 et 15 août !
Vendredi 14
14h Tournée des fouaces
A partir de 18h Pain cuit au four du village en vente
20h30 Apéro burger
Bal animé par DJ Lou Montagnard
22h30 Feux d’artifice
Samedi 15
8h Petit déjeuner au Manouls
11h Messe de l’assomption
Apéritifs et vente de gâteaux et de pain cuit au four du village
12h Grillades, frites, sandwichs
14h Pétanque en doublette, et de nombreux autres jeux pour les petits et les grands.
Paintball
20h30 Repas campagnard aligot saucisse suivi d’un bal musettte avec Etoile Musette . .
Salle des fêtes Les Hermaux 48340 Lozère Occitanie +33 6 85 61 77 13 phseguin@hotmail.fr
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English :
Just like every year, the Hermaux Festival is coming up on August 14 and 15!
L’événement FÊTE DU VILLAGE DES HERMAUX Les Hermaux a été mis à jour le 2026-07-24 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn