Fête du village Dorffescht Heidolsheim dimanche 21 septembre 2025.

place de la Mairie Heidolsheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 10:15:00
2025-09-21

10h15 Messe en alsacien en l’église St Sigismond

11h15 apéro musical avec la musique de Ebersmunster

12h déjeuner sous chapiteau sur réservation   .

place de la Mairie Heidolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 29 90  mairie@heidolsheim.fr

