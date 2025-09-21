Fête du village Dorffescht Heidolsheim
place de la Mairie Heidolsheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-09-21 10:15:00
2025-09-21
10h15 Messe en alsacien en l’église St Sigismond
11h15 apéro musical avec la musique de Ebersmunster
12h déjeuner sous chapiteau sur réservation .
place de la Mairie Heidolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 29 90 mairie@heidolsheim.fr
