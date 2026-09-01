AGENDA · Heidolsheim
Fête du village Dorffescht Heidolsheim
dimanche 20 septembre 2026 · Heidolsheim
Informations pratiques
Heidolsheim
Fête du village Dorffescht
place de la Mairie Heidolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
10h Messe en alsacien en l’église St Sigismond
11h apéro musical avec la musique de Ebersmunster
12h exposition de vieux tracteurs / déjeuner sous chapiteau sur réservation .
place de la Mairie Heidolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 75 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête du village Dorffescht Heidolsheim a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du Grand Ried