Informations pratiques

Heidolsheim

Fête du village Dorffescht

place de la Mairie Heidolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

10h Messe en alsacien en l’église St Sigismond

11h apéro musical avec la musique de Ebersmunster

12h exposition de vieux tracteurs / déjeuner sous chapiteau sur réservation .

place de la Mairie Heidolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 75 60

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English :

L’événement Fête du village Dorffescht Heidolsheim a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du Grand Ried