Fête du village et Brocante à Monchaux-Soreng – Salle des Fêtes Monchaux-Soreng, 31 mai 2025 07:00, Monchaux-Soreng.

Seine-Maritime

Fête du village et Brocante à Monchaux-Soreng Salle des Fêtes Centre-ville Monchaux-Soreng Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-31

fin : 2025-06-02

Date(s) :

2025-05-31

La fête locale de Monchaux-Soreng sera sur trois jours avec au programme

– Samedi 31 mai

8h-17h Brocante s- 1€/mètre avec café offert ainsi que vente de viennoiserie Restauration sur place.

Toute la journée exposition de tracteurs, balade en calèche, fête foraine, mascottes géantes, réalisation de tatouages éphémères.

19h Soirée couscous animée par DJ Mégamix

Menu 1 kir offert / Couscous ou Assiette Anglaise / Fromage / Dessert / Café

Tarifs 20€/Adulte 10€/Enfant (3 à 12 ans) Gratuit (- 3 ans)

– Dimanche 1er juin

14h30 Manège, Jeux de pièce, pêches surprise, tir à la carabine

15h 17h Défilé du Carcahoux dans les rues

16h00 Concours du meilleur gâteau pour adulte et du plus joli cookie pour les enfants

Inscription au 06 08 06 71 38

17h30-19h: Concert du groupe The Cops Band

Possibilité de restauration le soir sur place

– Lundi 2 juin

17h30 Ticket de manèges offerts aux enfants de la commune

Fête foraine tout au long du weekend Manèges pour les enfants / jeux de pièces / tir à carabine / pêche aux canards pour les enfants / structures gonflables

Infos et réservations 06 08 06 71 38 ou au 06 17 62 65 83

Manifestation proposée par le Comité des fêtes, les voisins des Hauts de Soreng

Salle des Fêtes Centre-ville

Monchaux-Soreng 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 06 71 38

English : Fête du village et Brocante à Monchaux-Soreng

The Monchaux-Soreng local festival will be held over three days:

– Saturday May 31st

8am-5pm: Brocante s- 1?/metre with free coffee and sale of pastries Catering on site.

All day: tractor display, horse-drawn carriage rides, funfair, giant mascots, ephemeral tattoos.

7pm: Couscous evening with DJ Mégamix

Menu: 1 complimentary kir / Couscous or Assiette Anglaise / Cheese / Dessert / Coffee

Prices: 20?/Adult 10?/Child (3 to 12 years) Free (- 3 years)

– Sunday June 1st

2:30pm: Carousel, coin-operated games, surprise fishing, rifle shooting

3pm 5pm: Carcahoux parade through the streets

4pm: Competition for the best cake for adults and the prettiest cookie for children

To register, call 06 08 06 71 38

5:30 pm 7 pm: Concert by The Cops Band

Evening catering available on site

– Monday June 2nd

5:30 p.m.: Ticket for rides offered to local children

Funfair all weekend long: Children’s rides / coin-operated games / rifle shooting / duck fishing for children / inflatables

Information and reservations: 06 08 06 71 38 or 06 17 62 65 83

Event organized by the Comité des fêtes, les voisins des Hauts de Soreng

German :

Das lokale Fest von Monchaux-Soreng wird drei Tage dauern mit dem Programm

– Samstag, 31. Mai

8h-17h: Trödelmarkt s- 1?/Meter mit kostenlosem Kaffee sowie Verkauf von Gebäck Verpflegung vor Ort.

Den ganzen Tag über: Traktorausstellung, Kutschfahrten, Jahrmarkt, Riesenmaskottchen, Herstellung von vergänglichen Tattoos.

19 Uhr: Von DJ Mégamix moderierter Couscous-Abend

Menü: 1 Kir gratis / Couscous oder Englischer Teller / Käse / Dessert / Kaffee

Preise: 20?/Erwachsener 10?/Kind (3 bis 12 Jahre) Kostenlos (- 3 Jahre)

– Sonntag, 1. Juni

14:30 Uhr: Karussell, Münzspiele, Überraschungsangeln, Gewehrschießen

15:00 17:00 Uhr: Umzug des Carcahoux durch die Straßen

16.00 Uhr: Wettbewerb um den besten Kuchen für Erwachsene und den schönsten Keks für Kinder

Anmeldung unter 06 08 06 71 38

17.30-19.00 Uhr: Konzert der Gruppe The Cops Band

Verpflegungsmöglichkeiten am Abend vor Ort

– Montag, 2. Juni

17.30 Uhr: Fahrkarten für Kinder aus der Gemeinde

Kirmes das ganze Wochenende über: Karussells für Kinder / Münzspiele / Karussellschießen / Entenangeln für Kinder / Hüpfburgen

Infos und Reservierungen: 06 08 06 71 38 oder 06 17 62 65 83

Veranstaltung vorgeschlagen vom Festkomitee, den Nachbarn von Hauts de Soreng

Italiano :

La festa locale di Monchaux-Soreng si svolgerà nell’arco di tre giorni:

– Sabato 31 maggio:

8.00-17.00: Mercato delle pulci a 1 metro con caffè gratuito e vendita di dolci Ristorazione in loco.

Tutto il giorno: esposizione di trattori, gite in carrozza, luna park, mascotte giganti, tatuaggi effimeri.

ore 19.00: Serata del couscous con DJ Mégamix

Menu: 1 kir in omaggio / Couscous o Assiette Anglaise / Formaggio / Dessert / Caffè

Prezzi: 20 € /Adulto 10 € /Bambino (da 3 a 12 anni) Gratis (sotto i 3 anni)

– Domenica 1 giugno

14.30: Giostra, giochi a gettone, pesca a sorpresa, tiro con la carabina

15.00 17.00: Sfilata di Carcahoux per le strade della città

ore 16.00: Concorso per la torta più bella per gli adulti e il biscotto più bello per i bambini

Per iscriversi, chiamare il numero 06 08 06 71 38

17.30 19.00: Concerto della Cops Band

Catering disponibile in loco la sera

– Lunedì 2 giugno

17.30: Biglietto per le giostre offerto ai bambini della zona

Luna park per tutto il fine settimana: Giostre per bambini / giochi a gettone / tiro al fucile / pesca delle anatre per bambini / strutture gonfiabili

Informazioni e prenotazioni: 06 08 06 71 38 o 06 17 62 65 83

Evento organizzato dal Comité des fêtes, les voisins des Hauts de Soreng

Espanol :

La fiesta local de Monchaux-Soreng se celebrará durante tres días:

– Sábado 31 de mayo

de 8.00 a 17.00 h: Rastro s- 1?/metro con café gratuito y venta de bollería Restauración in situ.

Todo el día: exposición de tractores, paseos en coche de caballos, parque de atracciones, mascotas gigantes, tatuajes efímeros.

19.00 h: Velada de cuscús con DJ Mégamix

Menú: 1 kir de cortesía / Cuscús o Assiette Anglaise / Queso / Postre / Café

Precios: 20 € /Adulto 10 € /Niño (de 3 a 12 años) Gratis (menores de 3 años)

– Domingo 1 de junio

14.30 h: Tiovivo, juegos con monedas, pesca sorpresa, tiro con carabina

15.00 17.00 h: Desfile de Carcahoux por las calles

16.00 h: Concurso de la mejor tarta para los adultos y de la galleta más bonita para los niños

Para inscribirse, llame al 06 08 06 71 38

17.30 19.00 h: Concierto de The Cops Band

Por la noche, servicio de catering in situ

– Lunes 2 de junio

17.30 h: Oferta de entradas para atracciones a los niños de la zona

Parque de atracciones durante todo el fin de semana: Atracciones para niños / juegos con monedas / tiro con carabina / pesca de patos para niños / estructuras hinchables

Información y reservas: 06 08 06 71 38 o 06 17 62 65 83

Evento organizado por el Comité des fêtes, les voisins des Hauts de Soreng

