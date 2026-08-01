Informations pratiques

Bresnay

Fête du village et brocante

Le Bourg Bresnay Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

La Fête patronale de Bresnay s’inscrit dans le riche programme du Festival viticole et gourmand (animations, brocante, expositions, restauration).

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Le Bourg Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 35 47 07 solameline@yahoo.fr

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English :

The Bresnay Employers’ Festival is part of the Wine and Food Festival’s extensive program (entertainment, flea market, exhibits, food vendors).

L’événement Fête du village et brocante Bresnay a été mis à jour le 2026-08-04 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région