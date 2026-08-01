Fête du village et brocante Bresnay
dimanche 16 août 2026 · Bresnay
Informations pratiques
Bresnay
Fête du village et brocante
Le Bourg Bresnay Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
La Fête patronale de Bresnay s’inscrit dans le riche programme du Festival viticole et gourmand (animations, brocante, expositions, restauration).
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Le Bourg Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 35 47 07 solameline@yahoo.fr
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English :
The Bresnay Employers’ Festival is part of the Wine and Food Festival’s extensive program (entertainment, flea market, exhibits, food vendors).
L’événement Fête du village et brocante Bresnay a été mis à jour le 2026-08-04 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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