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AGENDA · Bresnay

Fête du village et brocante Bresnay

dimanche 16 août 2026 · Bresnay

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Le Bourg
Ville
03210 Bresnay
Département
Allier
Tarif

Bresnay

Fête du village et brocante

Le Bourg Bresnay Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

La Fête patronale de Bresnay s’inscrit dans le riche programme du Festival viticole et gourmand (animations, brocante, expositions, restauration).
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Le Bourg Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 35 47 07  solameline@yahoo.fr

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English :

The Bresnay Employers’ Festival is part of the Wine and Food Festival’s extensive program (entertainment, flea market, exhibits, food vendors).

L’événement Fête du village et brocante Bresnay a été mis à jour le 2026-08-04 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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