Fête du village et de l'artisanat rue principale Tenteling 29 juin 2025 11:00

Moselle

Fête du village et de l'artisanat rue principale Espace multisports Tenteling Moselle

Gratuit

Dimanche 2025-06-29 11:00:00

2025-06-29 23:00:00

2025-06-29

Organisée par le comité interassociatif de Tenteling-Ebring, avec restauration toute la journée, marché artisanal, tours en poney, animation musicale par D&P Music.Tout public

Tenteling 57980 Moselle Grand Est +33 3 87 02 51 80 contact@tenteling.fr

English :

Organized by the Tenteling-Ebring inter-associative committee, with all-day catering, craft market, pony rides, musical entertainment by D&P Music.

German :

Organisiert vom interassoziativen Komitee von Tenteling-Ebring, mit Verpflegung den ganzen Tag über, Kunsthandwerkermarkt, Ponyreiten, musikalische Unterhaltung durch D&P Music.

Italiano :

Organizzato dal comitato interassociativo Tenteling-Ebring, con ristorazione per tutto il giorno, mercatino dell’artigianato, passeggiate sui pony e intrattenimento musicale a cura di D&P Music.

Espanol :

Organizado por el comité interasociativo de Tenteling-Ebring, con restauración durante todo el día, mercado de artesanía, paseos en poni y animación musical a cargo de D&P Music.

L’événement Fête du village et de l’artisanat Tenteling a été mis à jour le 2025-06-23 par FORBACH TOURISME